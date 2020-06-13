ملكة بريطانيا تحتفي بالأطباء والممرضين في قصر باكنجهام .. بماذا كرمتهم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يونيو 2020 10:38 مساءً - تعبيراً عن تقديرها لجهودهم الكبيرة أثناء تفشي فيروس كورونا في البلاد ..أقامت الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، حفلا خاصا لتكريم الأطباء والممرضين في قصر باكينغهام

وأعلنت الملكة اليزابيث عن إقامة حفل لتقديم الشكر و التقدير للأطباء و الممرضين و كل من شارك في المنظومة الصحية للنجاة من فيروس كورونا و تخطي الازمة .

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وأرسلت من خلال موظفي القصر آلاف الدعوات إلى الكوادر الطبية و دعتهم للإحتفال بهم في القصر الملكي برفقتها لتعبر لهم عن فرحتها بما قاموا به من إنجاز .



وعلى غير العادة سارت الملكة بدون حراسة وسط الأطباء المنتشرين في أنحاء القصر و التقطت الصور التذكارية معهم ، و تحدثت مع الكثير منهم عن أحوالهم المعيشية و حياتهم أثناء الجائحة .



وبعد الحفل ناقشت الملكة مع مسئولي الحكومة تطوير المنظومة الصحية في البلاد و صرف مكافآت كبيرة للأطباء .