شاهد .. محمد محمود عبد العزيز يهنئ شقيقه كريم بعيد ميلاده

هنأ المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز، شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد صورة تجمعه بشقيقه كريم ووالده النجم محمود عبد العزيز، وعلق عليها قائلًا: ١٤/٦ عيد ميلاد كريم محمود عبدالعزيز يعنى اخويا الصغير و ابنى الكبير و سندى فى الدنيا و الرجوله

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كلها.. كل سنة و انت طيب و بخير و ناجح و سعيد و ربنا يحميك و يحفظك و يباركلك و يبعد عنك و عننا كل شر و اى حاجه وحشه و يا رب دايما تكون فى احسن صحه و احسن حال ان شاء الله.





يذكر أن الفنان محمد محمود عبد العزيز شارك

سابقًا في بطولة مسلسل، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج عادل أديب، وبطولة كل من محمود عبد العزيز، وفاء عامر، مي سليم، سلوى خطاب، طارق لطفي، نيرمين الفقي، كريم محمود عبد العزيز، أشرف عبد الغفور، نهلة سلامة، هبة مجدي، ريم مصطفى، هدى، منال سلامة، نرمين ماهر، خالد سليم، علاء مرسي، ياسمين صبري، إيساف، أماني كمال، لبنى عبد العزيز، إنعام سالوسة، يوسف حافظ، مظهر أبو النجا، إيهاب فهمي، محمد التاجي، أحمد فؤاد سليم، منير مكرم، محمود حافظ، طارق التلمساني، يوسف الغريب.