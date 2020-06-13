شريف منير يتوعد المتنمرين على ابنتيه

بعد واقعة التنمر التي ضربت أسرة الفنان شريف منير، ظهر فى مقطع فيديو جديد له وهو يتوسط بناته، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، ليوجه رسالة لكل المنتقدين والمتنمرين الذين انتقدوه على صورة بناته التى نشرها منذ أيام.

وأكد منير ، للجميع أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين له ولابنتيه، مطالبًا الجميع بضرورة التوحد

ضد أي شخص ينشر إساءة على السوشيال ميديا، ويقدمون البلاغات ضده، ويساعدون رجال الشرطة في معرفة هوية هؤلاء لملاحقتهم

وتصدر هاشتاج شريف منير، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد واقعة التنمر على بناته، مؤكدين تضامنهم معه ومع أسرته ضد اي نوع

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من أنواع التنمر.

وأكد شريف منير، أن هناك تطبيقا على الهواتف المحمولة سوف يدشن لتتبع أي شخص يسيء، بمجرد أخذ "سكرين شوت" لهذه التعليقات المسيئة.

واختتم حديثه خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي،: "ياما دقت على الرأس طبول وعدينا.. والموضوع ده هيعدي ومش هيبقى في بعد كده على مواقع التواصل الاجتماعي لفظ واحد غلط .. أنا مستني بقى الناس الملايكة يردوا علينا ويقولولنا كلام عشان كله هيبقى بحسابه".