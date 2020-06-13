مجد القاسم يستعد لـطرح "وحياة اللي بينا"

انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "وحياة اللي بينا"، ومن المقرر طرحها يوم 25 من شهر يونيو الجارى. الجارى. الأغنية كلمات وليد دسوقى، وألحان مجدى أبو عوف، وتوزيع الموسيقى مصطفى أبو راية. يذكر أن مجد القاسم شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمجموعة من الأدعية الدينية، التي تم طرحها على مدى الشهر الكريم عبر قناته على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".



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