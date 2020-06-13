فيفي عبده تقدم واجب العزاء في حسين العزبي

قدمت الفنانة فيفي عبده واجب العزاء في الفنان التشكيلي حسين العزبي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
نشرت فيفي صورة لحسين العزبي، وعلقت عليها ناعيًا: إنا لله وأنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله الفنان التشكيلي الجميل والخلوق والجدع دكتور حسين العزبي، الله
يذكر أن الدكتور حسين العزبي، رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض.
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