بكلمات مؤثرة .. علي الحجار ينعي حسين العزبي

نعى الفنان علي الحجار، الفنان التشكيلي حسين العزبي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements ونشر علي الحجار صورة تجمعه بحسين العزبي، وعلق عليها ناعيًا: رحم الله الفنان الكبير والإنسان الطيب د. حسين العزبي. رحم الله الفنان الكبير والإنسان الطيب د. حسين العزبي. يذكر أن الدكتور حسين العزبي، رحل عن عالمنا مساء يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض.



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