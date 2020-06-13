شـاهد .. خـالد الصاوي يهدد المتطفلين بالبلوك

وجه الفنان خالد الصاوي رسالة للغرباء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كتب "الصاوي"، قائلًا: "للغرباء غير متاح للتعارف والدردشة على واتس، لا أرد على رقم مجهول، أو من دون رقم،والزن من رقم مجهول=بلوك، للتواصل على الميل".
يذكر أن النجم خالد الصاوى شارك فى السباق الرمضانى المنقضي، من خلال مسلسل "ليالينا 80" مع عددكبير من النجوم.
مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى.
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