دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاجًا باسم الفنانة الشابة مريم الخشت، والتي تظهر بدور "رضوى" بمسلسل "لية لأ"، المذاع على "شاهد vip". يأتي ذلك بعد عرض الحلقة السادسة من المسلسل، والتي تفاعل معها النشطاء، بعد إهانة مريم الخشت من قبل خطيبها، إلا أنها تخشى الانفصال لحبها الشديد له. والتي تفاعل معها النشطاء، بعد إهانةمن قبل خطيبها، إلا أنها تخشى الانفصال لحبها الشديد له. Advertisements وتدور أحداث مسلسل " لية لأ" في إطار اجتماعي وسيحمل العديد من المفاجآت، وتحاول أمينة خليل من خلاله أن تصبح مُصورة، ولكنها تعاني من بعض الاضطرابات والمشكلات النفسية خاصة فيما يتعلق بالزواج، المسلسل من بطولة هالة صدقي، وهاني عادل، ومريم الخشت، ومحسن محي الدين، وأمنية خليل. في إطار اجتماعي وسيحمل العديد من المفاجآت، وتحاول أمينة خليل من خلاله أن تصبح مُصورة، ولكنها تعاني من بعض الاضطرابات والمشكلات النفسية خاصة فيما يتعلق بالزواج، المسلسل من بطولة هالة صدقي، وهاني عادل، ومريم الخشت، ومحسن محي الدين، وأمنية خليل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصدرها تويتر.. شاهد فيديو انهيار مريم الخشت بمسلسل "لية لأ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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