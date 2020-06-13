شـريهان توجه رسالة مهمة لآمال ماهر

وجهت الفنانة شريهان رسالة لآمال ماهر من خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". و كتبت "شريهان": "أرجوكي هل من مزيد؟!!.. صوتك وفنك شافى، أنتٍ مبدعة مصرية رائعة الموهبة والإحساس والإبداع.. ربنا يحفظك ويحميكى". وفنك شافى، أنتٍ مبدعة مصرية رائعة الموهبة والإحساس والإبداع.. ربنا يحفظك ويحميكى". يذكر أن النجمة شريهان كانت تستعد للعرض المسرحى "كوكو شانيل" قبل انتشار جائحة فيروس تستعد للعرض المسرحى "كوكو شانيل" قبل انتشار جائحة فيروس كورونا ، والذى تعود من خلاله للأضواء بعد غياب 30 عامًا، بعد آخر ظهور لها فى مسرحية "شارع محمد على" أواخر ثمانينات القرن الماضى.

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