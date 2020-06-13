شـاهد.. أحدث ظهور لسمية الألفي بصحبة أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا جديدة تجمعه ووالدته الفنانة سمية الألفي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر "الفيشاوي" من داخل منزل والدته بعد أن قام بزيارتها هو وزوجته، معلقاً، "عن ليلة أمس.. عزيزتي ماما.. وقت العائلة".
في سياق آخر، انتهى أحمد الفيشاوي من تصوير فيلمه الجديد "الحارث"، الذي يشاركه فيه البطولة كل من ياسمين رئيس، وأسماء جلال، وعلي الطيب، وعمرو عبد الجليل، ونجوم آخرين، والفيلم من إخراج محمد نادر.
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