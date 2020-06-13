فجر السعيد: من أنتم لتحاسبوني.. ووفاء عامر تتدخل (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن غضبها لتداول بعض المعلقين تغريدات مفبركة تفيد بحصولها على مزرعة، وهو ما ظهرت لنفيه مجدداً.

وردت فجر من خلال فيديو نشرته على إنستغرام معلقة عليه:"ترى نفس المصير بس قوليلي من أنتم، لكل اللي ‫يبربرون من أمس في المنشن عندي رازيلي ورقة ‫المزرعه المزوره أهديهم هالفيديو علماً بأن لا نائب ولا وزير ولا مسئول في الدولة أصلاً لتحاسبوني من أنتم".

وعرضت فجر في الفيديو الذي ظهرت فيه التغريدة التي تتحدث فيها إحدى المغردات تدعى نور الغانم، والتي قالت في التغريدة:"الحيازات الزراعية، تم توزيعها من قبل وزراء وشيوخ، وفاسدين، لمعارفهم، ولأعضاء مجلس أمه، كهدية، وترضية ومكافئة، لموقف ما، البلد، حالياً تمر بظرف استثنائي، وتحتاج لمحصول هذى المزارع، طلال السعيد، وعدد كبير، تكتفي بهذا العدد لهذا اليوم".

وردت فجر على التغريدة قائلة في الفيديو:"أنا إذا عندي مزرعة، أنا أتنازل للحكومة عنها حالياً، وخلي الوزير محمد الجبري يخذها، وإذا كان عندي مزرعة فيما سبق وبعتها فلوسها اللي أنا بعتها أدفعها للحكومة، أنا ما راح اشتكيكي لأني ما عندي مزرعة ولا فكرت عمري أطلب مزرعة".

عقب توضيح، فجر، لأزمة المزرعة وتأكيدها عدم حصولها عليها، تفاعل معها الكثير من متابعيها، وكان على رأسهم الفنانة المصرية وفاء عامر، والتي قالت لها:"معلش عادي كل يوم هجوم على المحترمين انت ست بميت راجل وجدعة".

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وقالت متابعة أخرى:"حمد الله. علي. سلامتك. ياأستاذه. ياكبيره. نورت. الكويت. بوجودك. ياغالية على".

وواصل الجمهور دعم فجر، حيث قالت متابعة لها:"ياروحي استاذه فجر واثق الخطوه يمشي ملكاً وانتي قلبي معروفه بنزاهتج ورقي اخلاقج ونبل رسالتج هالاشكال ماينرد عليها الله يحفظج يالغالية".

وكانت فجر أعلنت مساء أمس الجمعة، عودتها للكويت، وذلك بعد فترة غياب طويلة، أصرّت خلالها على عدم العودة إلا من خلال طائرة خاصة نظرا للظروف الصحية التي مرت بها العام الماضي.

ونشرت فجر عبر حسابها بتويتر، صورةً لها، فور وصولها من القاهرة للكويت بطائرة خاصة قائلة: "الحمد لله... وصلت الكويت ديرة أبوي وجدي وخالي ووقت الشدايد بغالي الروح نفديها".

وظهرت فجر، في الصور وهى مرتدية قناع الوقاية من فيروس كورونا، الذي انتشر في العالم أجمع مؤخرا، وتسبب في إصابة ووفاة العديد من الأشخاص حتى الآن.