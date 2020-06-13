شريف منير لمتابع تنمر على ابنتيه: وحياة أمك لأحبسك وأخليك تبوس جزمتي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش الفنان المصري شريف منير، خلال الفترة الأخيرة في أزمة مع بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صور ابنتيه التي نشرها مؤخراً وحذفها بعدما تعرضتا للتنمر، ثم عاد لنشرها مرة أخرى، معلناً الحرب على كل من يخرج عن النص، أو يعلق بسوء.

في هذا السياق، أعلن شريف مقاضاة كل من يسيء لابنتيه بتعليق خارج إلا أن هناك آخرين لم يتراجعوا عن الإساءة، وهو ما دفعه للدخول في اشتباكات كلامية معه.

وانفعل شريف وأقسم على مقاضاة أحد المتابعين الذي قام بتعبيرات خارجة لصورة ابنتيه، حيث قال: "عملت سكرين شوت لتعليقك.. وبكرا محضر في مباحث الإنترنت، ولو وطيت تبوس جزمتي مش هسامحك.. وهسجنك والأيام بيننا.. هخليك عبرة لكل السفلة اللي زيك.. وحياة أمك لأحبسك وصورتك هتنزل متكلبش".

على الجانب الآخر، حرص بعض المتابعين على دعم شريف، ومطالبته بالهدوء وهو ما دفعه للرد قائلاً :"يبقا يدخل الأحداث مش هسامح أي حد من النهاردة.. لازم يتربى، وممكن يكون شخص كبير وحاطط صورة ابنه أو أخوه.. هيبان في استدعاؤه للمباحث".

كما حرص مجموعة كبيرة من الفنانين على مساندة شريف، حيث قال الفنان المصري خالد سليم في تعليق له:"ما شاء الله .. ربنا يحميهم ويبارك فيهم و يديمك فوق رؤوسهم".

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وقالت الفنانة إيمان العاصى:"قمرات ما شاء الله يجننوا"، أما الفنانة أيتن عامر علقت:"ربنا يخليهملك دول قمرات وانت براحتك فى اى حاجة”، وكتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز "قمرات ربنا يحفظهم".

وكان شريف نشر صورة ابنتيه، منذ أيام عبر انستغرام معلقاً عليها بقوله:"فريدة شريف منير.. إللي قاعده ..كاميليا شريف منير.. إللي نايمة .. تصوير: كاميليا شريف منير"، وبعد ساعات قليلة من نشرها فاجأ الجمهور بحذفها، مؤكداً أن السبب هو "تعرضه هو وبناته للإيذاء النفسي".

وقال شريف في تعليق جديد بعد إعادة نشر الصورة:"أنا إمبارح نزّلت صورة بناتي ( الصغيرين ) ولقيت تعليقات من ناس سافلة و مريضة .. جرحوني وجرحوا بناتي .. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم .. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها".

وتابع:"لكن أنا نزّلتها تاني لإن شوية الهمج المتخلّفين دول مش هما إللي هيحددوا أنشر إيه و ما أنشُرش إيه، و أي حد هيكون على أي صفحة، تخُصّني .. لو تعدّى حدوده .. هتاخد الإجراء القانوني ضده .. إللي بيوصل للسجن أحياناً".

الجدير بالذكر أن شريف منير شارك في رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه‎"، من بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر وإيهاب فهمي وإخراج مصطفى فكري ومن ‏إنتاج "سينرجي‎"‎.