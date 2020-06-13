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شكرا لقرائتكم خبر عن "وحياة اللي بيننا ".. مجد القاسم يطرح أغنية رومانسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب مجد القاسم أحدث أغانيه المنتظر طرحها يوم الخميس الموافق 25 من شهر يونيو الجارى، وتحمل الأغنية عنوان "وحياة اللي بينا"، وهى من كلمات وليد دسوقى، وألحان مجدى أبو عوف، وتوزيع الموسيقى مصطفى ابو رايه.
مجد القاسم
وحصلت "الخليج 365"على كلمات الأغنية، وتقول: "قولي وحياه اللي بينا..أنت مالك ليه حزين..ده أنت أجمل شيء في عمري ..وانت روحي وضي عين ..إيه اللى غير في ملامحك..لو ماكنتش أداوي جرحك..قولي بس مين حبيبي..يمسح دمعه من عنيك".
مجد القاسم والشاعر وليد دسوقى
كان المطرب مجد القاسم قد طرح عدة أدعية دينية فى شهر رمضان الماضى منها "ماية المحاياة" من كلمات الشاعر حسن باهى، وألحان حسن نور، وتوزيع محمد بدرخان، وهندسة صوت عصام شوشة، وتقول كلمات الأغنية "مش فى مكان على الأرض مش طالعة منه الآه.. خلصت حلول الأرض بس الأمل فى الله".
مجد القاسم
وانتهى المطرب مجد القاسم فى الأيام الماضية من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.
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