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شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يخرج عن صمته بسبب شائعات تدهور صحته وإصابته بكورونا: زهقت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من القلق انتابت محبي وعشاق سلطان الطرب جورج وسوف.. وذلك بعدما انتشرت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية تفيد بتدهور صحته، كما ذهبت مواقع أخرى لتأكيد إصابته بفيروس كورونا، وقد استندت أغلب التقارير الصحفية في ذلك على أن آخر ظهور لـ جورج وسوف كان منذ شهر أبريل الماضى، وهو الأمر الذى يعود لتدهور صحته بشكل كبير.. ما يمنعه عن الظهور.
جورج وسوف على تويتر
كل ما سبق دفع المطرب جورج وسوف للخروج عن صمته مؤخرًا حين أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر حين كتب تغريدة مطولة هاجم فيها كل من روج لتلك الشائعات الأخيرة وقال: "لما اصحى وأشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم.. أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر.. أنا بصحة جيدة جدًا وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات"، ثم كتب في النهاية "زهقنا"، معبرًا بذلك عن حالة الملل الذى وصل لها.
على جانب آخر ظهور للنجم جورج وسوف جاءت حينما حرص علي توجيه رسالة لجمهوره، يحثهم بها على ضرورة البقاء في منازلهم خوفًا من تعرضهم للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ويعد هذا الظهور الأول له منذ وفاة والدته، حيث قال فى فيديو له عبر حسابه بموقع "تويتر" أن الوضع الحالي شديد الصعوبة، وأن هذا الفيروس "خابط الكرة الأرضية".
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