شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدر التريند بسبب عمليات التجميل.. نوال الزغبي: أحيانًا يفضل الصمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الدهشة انتابت متابعي النجمة نوال الزغبي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت صورة لها تغيرت فيها ملامحها إلى حد كبير، حيث رأي الكثيرون أنها أجرت عملية تجميل جديدة مؤخرًا، إلا أن النجمة اللبنانية لم ترد على كل أسئلة متابعيها، خاصة بعدما تصدرت التريند، حيث فضلت الرد من خلال نشر صورة جديدة لها علقت عليها باختيار حكمة كتبت فيها: "في بعض الأحيان من الأفضل أن تبقى صامتًا ومبتسمًا".



نوال الزغبي

وكانت فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها وقد تغير شكلها كليًا بعد عملية التجميل التى أجرتها مؤخرًا، وشاركت نوال متابعيها بصور لها جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ومن المفاجأة لم يتعرف عليها متابعيها، مؤكدين أن شكلها أختلف كثيرا وكانت قبل العملية أحلى وأجمل.

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صورة نوال الزغبي التي أثارت جدلاً كبيراً

علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على المظاهرات الغاضبة التي شهدها لبنان احتجاجًا على انهيار العملة الليرة والأوضاع الإقتصادية والتدهور الذى طال مختلف الأحوال المعيشية، مشيرة إلى من يستطيع لوم شعب فقير ثائر على الجوع.

كما وجهت الفنانة نوال الزغبي، رسالة إلى اللبنانيين، وطالبتهم بعدم الخوف من رفع صوتهم من أجل الحصول على حقوقهم، قائلة: "لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء"، وقالت الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "لا تخف أبدًا أن ترفع صوتك من أجل حقك ومن أجل الظلم والكذب لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء، لبنان ينتفض".