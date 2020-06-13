شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد كابتن أمريكا الـ 39.. هكذا احتفل Hulk بعيد ميلاده "اعرف قاله ايه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي مارك رافالو، صاحب شخصية Hulk الشهيرة في عالم مارفل، على تهنئة صديقة النجم العالمي كريس إيفانز صاحب شخصية "كابتن أمريكا" الشهيرة، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم.

ونشر رافالو، صور تجمعهما من وراء كواليس تصوير فيلم "Avenger"، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يا كريس، أتمنى لك سنة سعيدة يا أخي".

وشارك الثنائي رافالو وإيفانز في الكثير من الأعمال السينمائية المتعلقة بعالم مارفل DC، واستمرا سويًا في سلسلة أفلام Avenger، حتى أخر اجزائها التي عرضت العام الماضي، وحققت نجاحًا ساحقًا وتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقًا للأرباح في تاريخ السينما.

وعلى جانب آخر، كشف النجم كريس إيفانز عن أنه رفض لعب دوره بفيلم كابتن أمريكا أكثر من مرة، وذلك بسبب أنه لم يكن مستعدًا للتواجد تحت دائرة الضوء بلعبه لدور مهم بهذا الشكل.

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وأضاف كريس في تصريحات نقلها موقع جاست جيرد جاء فيها أن رئيس شركة مارفيل كان صبورًا، وهو من له الفضل فى إقناعه بلعب الدور موجها له التحية لأن إيمانه بأنه الأنسب للدور أوصله لما عليه الآن من شهرة.

وفى سياق آخر أكد موقع "Deadline" أن الممثل الأمريكى العالمى كريس إيفانز، في مفاوضات نهائية للعب دور طبيب الأسنان أورين سكريفيلو، في فيلم Little Shop of Horrors، الموسيقى الجديد، الذى ستقوم بإنتاجه شركة Warner Bros، وسيقوم بـ إخراجه جريج بيرلانتى.

يدور فيلم Little Shop of Horrors، حول بائع زهور، يجد فرصته فى النجاح والرومانسية بمساعدة نبات عملاق يأكل الإنسان ويطالب بتغذيته، جديد، إعادة إنتاج للنسخة التى طرحت عام 1960، الذى قام بـ إخراجه روجر كورمان، ثم تم تكييفه في فيلم 1986 من إخراج فرانك أوز وبطولة ريك مورانيس ​​ومارتن وفينسنت جاردينيا وجون كاندي، وبيل موراي الذي حقق ما يقرب من 39 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".