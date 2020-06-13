شكرا لقرائتكم خبر عن على ألحان نمبر وان.. محمد رمضان يوجه رسالة غامضة بمقطع فيديو بين كلب ونمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو يبدو من خلاله أنه يوجه به رسالة غامضة لأحد الأشخاص الغامضين، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وجاء مقطع الفيديو الذي نشره رمضان على ألحان أغنيته "نمبر وان"، عبارة عن دمية على شكل نمر وهى تجلس جنب كلب بلدى في أحد الشوارع، ومن ثم يهرب الكلب عند رؤيته للنمر.

وعلى جانب آخر، تصدر محمد رمضان، تريند يوتيوب فى 14 دولة عربية ومن أبرزهم مصر، لبنان، الجزائر، السعودية، الأردن، والعراق، حيث حققت أغنية كورونا فيروس أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد يومين من طرحها بقناته على "يوتيوب"، التى تتحدث عن بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس التاجي.

يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.