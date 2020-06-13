شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطرح أحدث أغنياتها "جيتنى مكسور" باللهجة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "جيتنى مكسور" باللهجة الخليجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس.

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وتستعد النجمة أصالة، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل شىء في الحياة كالنجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع.

وترسل الأغنية رسالة أنه فور زوال وباء كورونا أن تنتهي الحروب وأن يتوقف الجميع عن العبث حتي لا نخاف من المستقبل، وليحب الجميع بعضهم البعض لذلك فهي أغنية لكل الإنسانية، وواستغرق التحضير لها شهر كامل بداية من يوم 7 رمضان الماضى، حيث تم الانتهاء من تسجيلها على أن يتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة في مدينة العالم للفنون بالعاصمة الادراية الجديدة.

وكان ملحن الأغنية محمد رحيم عقد نشر صورة تجمعه بأصالة والمخرج محمد القاضي على إنستجرام، حيث علق عليها بكتابة: "مع الغاليه الحبيبه صولا والمخرج المبدع محمدالقاضي والتحضيرات النهائيه لأغنيتنا الجديده "الحب والسلام" من كلماتي والحاني وإن شاء الله بنوعدكم بمفاجأة غير مسبوقة وأحلى مفاجأة عملتها صولا أنها كتبت كلمة حب اسم الغنوة على ضوافرها بألوان رائعة من كتر أعجابها وإعجابنا كلنا بالأغنية".