بالفيديو- أصالة تطرح أحدث أعمالها الخليجية

طرحت الفنانة أصالة أغنية جديدة بعنوان “جيتني مكسور” باللهجة الخليجية، من كلمات صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس.

الأغنية أصبحت متوفرة على قناة أصالة الرسمية عبر موقع يوتيوب ويقول مطلعها: “جيتني مكسور يوم الوقت جابك/لا تعذر لي وخلك فى عذابك/كل شى فى نظرة عيوني تغير /مايفيدك شي وارجع فى غيابك”.

وكانت أصالة قد تحدثت عن هذا التعاون وقالت: “بكلّ سعاده وفخر تشرّفت بالغناء منّ أشعار صاحب السموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفه.. والجميل في هذا الإعلان عنها .. هو أنّكم لنّ تنتظروا سوى ساعات قليله لنستمتع جميعاً معاً هذا المساء بعمل كلّ منّ شارك فيه سعى بأنّ يُجاري رقيّ كلماته.. لأنّها نابعه منّ شعور رجل شهدت له الدّنيا بجميل خلقه وسموّه (ناصر المظلومين) .. أنا معكم بانتظارها أراقب السّاعه لأحيا معكم وقتاً بالنسبة لي منّ كلّ الأوقات هو الأحلى “.