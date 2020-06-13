جورج وسوف يخرج عن صمته بعد انتشار إصابته بكورونا

بعدما اجتاحت مواقع التواصل أخباراً تتحدث عن إصابة سلطان الطرب جورج وسوف بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية خاصة ان آخر ظهور له كان في شهر ابريل الفائت.

هذه الأخبار سببت قلقاً لدى جمهور سلطان الطرب الذي خرج عن صمته وغرد عبر تويتر قائلاً: “لما اصحى وأرى عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الاشاعة اليوم”. وتابع “اتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر. انا بصحة جيدة جداً وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات” وختم قائلاً “زهئنا”.

نذكر أن الوسوف كان قد ظهر في فيديو عبر حسابه على تويتر في ابريل طالباً من الجمهور أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.