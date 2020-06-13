Jun 13, 2020
بعدما اجتاحت مواقع التواصل أخباراً تتحدث عن إصابة سلطان الطرب جورج وسوف بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية خاصة ان آخر ظهور له كان في شهر ابريل الفائت.
هذه الأخبار سببت قلقاً لدى جمهور سلطان الطرب الذي خرج عن صمته وغرد عبر تويتر قائلاً: “لما اصحى وأرى عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الاشاعة اليوم”. وتابع “اتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر. انا بصحة جيدة جداً وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات” وختم قائلاً “زهئنا”.
نذكر أن الوسوف كان قد ظهر في فيديو عبر حسابه على تويتر في ابريل طالباً من الجمهور أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر جورج وسوف يخرج عن صمته بعد انتشار إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.