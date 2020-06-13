"الهيبة الرد" يسبب أزمة في صوت عادل كرم.. ويجبره على هذا القرار

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الإعلامي عادل كرم متابعيه على "إنستغرام" عندما نشر فيديو كان صوته فيه منخفضا حيث تحدث عن أزمة في صوته جراء الإجهاد الكبير الذي تعرض له في تصوير مسلسل "الهيبة الرد" الذي يشارك في بطولته مع الفنان تيم حسن.

كرم قال إنه لن يظهر في حلقة برنامجه "بيت الكل" الذي يعرض على قناة MTV اللبنانية، وإن الطبيب طلب منه الحصول على راحة لعدة أيام بسبب صوته.

لكن كرم طمأن متابعيه على حالته وأكد أنه بخير، وقد ظهرت معه الإعلامية جيسيكا عازار التي أوضحت بشكل طريف كلمات عادل كرم الذي علق على الفيديو قائلا: "بعتذر عن تأجيل بيت الكل الليلة، صوتي مختفي من مجهود تصوير (الهيبة الرد) والطبيب طلب مني الاستراحة كم يوم".

وأوضح عادل كرم كذلك الموعد الذي سوف يعود من خلاله لتقديم برنامجه "بيت الكل" حيث أكد أن الأسبوع القادم سوف يظهر من جديد على الشاشة فكتب: "منشوفكن الأسبوع الجاي بوضع أفضل إن شاء لله".

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يشار إلى أن كرم عاد لتقديم الموسم الثاني من برنامجه "بيت الكل" على شاشة قناة MTV اللبنانية بعد انتهاء شهر رمضان وذلك على الرغم من مشاركته في بطولة مسلسل "الهيبة الرد" الذي تأجل عرضه بسبب فيروس كورونا.

كما عاد عادل كرم مع صناع مسلسل "الهيبة الرد" لتصوير العمل الذي كان من المفترض أن يعرض خلال شهر رمضان الماضي، لكن بسبب الأوضاع التي فرضها فيروس كورونا تم تأجيل تصوير المسلسل الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان تيم حسن، وديما قندلفت، ومنى واصف والعمل من إخراج سامر برقاوي.