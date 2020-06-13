فيديو| أوس أوس يعتذر بسبب أغنية.. والميرغني والليثي يسخران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس" فيديوهات خلال تسجيله أغنية "واو واو" التي غناها في مسلسل "2 في الصندوق".
وعلق أوس أوس، على الفيديوهات التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام: "كواليس تسجيل الأغنية العظيمة، التي لن يتذكرها التاريخ أغنيه (واو واو) مع الموسيقار العبقري محمود طلعت، أنا آسف تقريبا دمرتلك تاريخك".
من جانبه، رد حمدي الميرغني، الذي شاركه بطولة العمل: "المفروض تتأسف لنقابة الموسيقيين، واحد واحد".
فيما علق أحمد الشامي: "دويتو؟"، وكتب الفنان محمود الليثي: "يا أستاذ هاني شاكر".
وعلق عبدالله أبو الفتوح، منتج المسلسل: "حسبي الله ونعم الوكيل".
وتشارك أوس أوس والميرغني في بطولة مسلسل "2 في الصندوق"، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.
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