فيديو| أوس أوس يعتذر بسبب أغنية.. والميرغني والليثي يسخران



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس" فيديوهات خلال تسجيله أغنية "واو واو" التي غناها في مسلسل "2 في الصندوق".

وعلق أوس أوس، على الفيديوهات التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام: "كواليس تسجيل الأغنية العظيمة، التي لن يتذكرها التاريخ أغنيه (واو واو) مع الموسيقار العبقري محمود طلعت، أنا آسف تقريبا دمرتلك تاريخك".

من جانبه، رد حمدي الميرغني، الذي شاركه بطولة العمل: "المفروض تتأسف لنقابة الموسيقيين، واحد واحد".

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فيما علق أحمد الشامي: "دويتو؟"، وكتب الفنان محمود الليثي: "يا أستاذ هاني شاكر".

وعلق عبدالله أبو الفتوح، منتج المسلسل: "حسبي الله ونعم الوكيل".

وتشارك أوس أوس والميرغني في بطولة مسلسل "2 في الصندوق"، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.