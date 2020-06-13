خاص|وحيد حامد يكشف تفاصيل كتابة عمل عن حياة أحمد زكي من بطولة محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

كشف السيناريست وحيد حامد حقيقة استعداده لكتابة عمل جديد لمحمد رمضان، مستوحى من قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، بعدما تداولت بعض المواقع أنباءً حول ذلك. وقال "حامد" في تصريح خاص لمصراوي: "ما تردد في هذا الشأن مجرد أقاويل".

وتابع: "يتلخص الأمر في مكالمة هاتفية تلقيتها من المخرج محمد سامي الذي عرض عليّ الفكرة، ولكن لم يحدث أي لقاء أو حديث في التفاصيل بعد ذلك".

يذكر أن السيناريست وحيد حامد يواصل حاليًا كتابة الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، والمقرر تقديمه خلال رمضان المقبل.