بصورة نادرة.. أحمد الشامي يوجه رسالة لـ واما

نشر الفنان أحمد الشامي صورة نادرة تجمعه بباند واما، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ووجه الشامي من خلال الصورة رسالة إلى باند واما، قائلًا: اخواتي اللي اتربينا مع بعض و كبرنا سوي و نجحنا
يذكر أن باند واما طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان الصيف ابتدى، وضم الألبوم على 10 أغاني، ومن أبرزهم: على فكرة، الله ع الجمال، فطومه، شمس بحر.
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