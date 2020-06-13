كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد رمضان يجسد شخصية أحمد زكي في رمضان 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المخرج محمد سامي بالإتفاق مع المؤلف وحيد حامد لتقديم محمد رمضان قصة الفنان الراحل أحمد زكي والذي من المتوقع هرضه في السباق الرمضاني لعام 2022.

ولم يتم حتى الآن الإتفاق أو التعاقد بشكل رسمي مع الشركة المنتجة.

وكان يتمنى الفنان محمد رمضان تجسيد أداور تشبه الفنان أحمدزكي لقدرته على تقليده وذلك منذ بداية مسيرته في عالم الفن.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذي شارك به عدد من النجوم منهم روجينا وأحمد زاهر وإدوارد.