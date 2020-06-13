كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غادة عبد الرازق تخوض الموسم الدرامي المقبل على شاشة MBC والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت النجمة غادة عبد الرازق، عن سعادتها بالانضمام إلى قناة ام بي سي مصر وخوض السباق الرمضاني العام المقبل على شاشتها.

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أضافت تجربه جديده وعلى شاشه محترمه ومنصه كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسه في رمضان المقبل .. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي في مسلسل "سلطانه المعز" .

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.