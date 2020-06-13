مشاهير عرب سرقتهم نجمات من قلوب زوجاتهم

سرقت بعض النجمات قلوب نجوم كانوا مرتبطين بسيدات ولديهم حياة زوجية وعائلية سعيدة الى ان التقوا بهؤلاء النجمات ووقعوا في غرامهم فانقلبت حياتهم رأساً على عقب.

وآخر هؤلاء النجمات أنغام التي أثارت الجدل مؤخراً بصورها المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وبعد انتشار أخبار زواجه السري منها، رغم أنه متزوج بالفعل منذ عدة سنوات، حيث أشارت التقارير أن زوجته فوجئت مثلها مثل الآخرين بخبر زواجه من المطربة أنغام.

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ولكن أحمد إبراهيم ليس أول شخص مشهور تخطفه فنانة من زوجته، فالواقع أن الوسط الفني شهد العديد من الحالات المشابهة، لرجال مشاهير كانوا يعيشون حياة زوجية مستقرة، قبل أن تخطفهم فنانات شهيرات من زوجاتهم:

أنهى المطرب أحمد سعد علاقته نهائيًا بخطيبته السابقة الممثلة ريم البارودي، بطريقة غير متوقعة، وهي بإعلان زواجه من الفنانة سمية الخشاب، لتتبادل بعدها الفنانتين الهجوم على إحداهما الأخرى بين الوقت والآخر، مع اتهامات الكثيرين لسمية بأنها خطفت أحمد سعد من ريم.

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وقبل عدة سنوات، فوجئ الجمهور بإعلان المطربة والممثلة روبي عن زواجها من شخص ما، والذي سرعان من ما اتضح أنه المخرج سامح عبدالعزيز، وقد ذكرت تقارير أنهما كانا متزوجان في السر لفترة، حيث أنه متزوج من المذيعة التلفزيونية داليا فرج.

وبعد سنوات من الزواج الناجح والمستقر، والذي أثمر عن إنجاب 3 أطفال، فوجئ محبي المطرب الشهير عمرو دياب بأخبار انفصاله عن زوجته زينة عاشور، وعلاقته العاطفية مع الفنانة الشابة دينا الشربيني.

المنتج محمد الترك أثار الجدل قبل سنوات قليلة عندما أعلن انفصاله عن زوجته وأم أطفاله، ليتزوج من المطربة الشابة دنيا بطمة، وقد تسبب هذا في حدوث العديد من المشاكل العائلية بين أفراد أسرته.

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