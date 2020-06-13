أول صورة لاشرف زكي بعد إجراء عملية بالقلب.. وتعليق كوميدي من رامز جلال لا يناسب الموقف

شارك الفنان رامز جلال جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصورة طمأن من خلالها كافة محبيه وجمهوره على الحالة الصحية لنقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وذلك بعد أن أجرى عملية جراحية بالقلب بعد تعرضه لوعكة صحية.

وظهر رامز جلال بالصورة وهو يرتدي الكمامة وفي زيارة للفنان أشرف زكي بمنزله، وعلق على صورتهما وقال «لا دعامة تهمنا ولا كورونا تهتنا أشرف زكي عمنا، حمدا لله على سلامتك»، وتفاعل مع الكثيرين من أصدقائه وزملائه بالوسط الفني وحرصوا على الدعاء لأشرف زكي لتخطي هذه المحنة. فيما انتقد البعض التعليق مؤكدين أنه لا يناسب الموقف.

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يشار إلى أن الفنانة روجينا زوجة الفنان أشرف زكي كانت حرصت على طمأنة جمهوره ومحبيه وأصدقائه على حالته الصحية، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمنشور قالت من خلاله: «الحمد والشكر لله بطمئن كل الناس على أشرف وبشكر كل الناس اللي سألت واطمنت وآسفة لو مقدرتش أرد على كل اللي سألوا عليه شكراً جداً»، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها الذين تمنوا له الشفاء العاجل والعودة لعمله مجدداً.

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