سمية الخشاب تتعرض لموقف محرج من أحد معجبيها على انستقرام

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديو والصور بمقطع ظهرت من خلاله وهي على متن أحد اليخوت البحرية، وهي تقضي أجازة بمدينة الإسكندرية، وعلقت على المقطع وقالت «صباح الطبيعة الساحرة إسكندرية العشق».

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جمهور سمية الخشاب ومتابعوها تفاعلوا مع المقطع وأشادوا بإطلالتها، حتى إنها تعرضت لمغازلة صريحة من أحد متابعيها، عرضتها لموقف محرج أيضاً، حيث قال هذا الشخص «إيه الحلاوة دي.. ماشاء الله عليكي قمر.. ماتقعدي في البيت خالي الأزمة تعدي علي خير»، وتفاعل مع تعليقه الكثيرون من متابعي سمية أيضاً، وتجاهلت سمية الرد على هذا الشخص.

يُشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب من المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهد فيلمها الجديد صابر وراضي الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد آدم والفنان محسن محيي الدين ومجموعة من نجوم الكوميديا، ومن المفترض أن يتم عرض هذا الفيلم نهاية العام الجاري، خاصة وأن منتجه أحمد السبكي قد حصل على أجازة طوال الأشهر الماضية.

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية عربية أنا، التي قامت بطرحها بطريقة الفيديو كليب وقامت بتصويرها في سوريا وحققت نجاحاً ملحوظاً.



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