شام الذهبي تنفي خطوبتها وتطلب التأكد من الخبر قبل نشره

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تداولت عدة مواقع الكترونية خبر خطوبة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة على طبيب التجميل المصري يدعى معتز نصير ليل الجمعة 12 يونيو/حزيران.
وتم تداول صورة ظهر فيها معتز وشام معًا، ولكن الصورة ليست من الخطوبة كما أشيع، وهذا ما أكدته شام من خلال ردّها على رسالة من احدى المتابعات، اذ، نفت الخبر وقالت "مش صحيح انا لسا ما خطبت بليز تأكدوا من صحة اخباركم قبل ما تنشروها".
ومن خلال رصدنا لحسابات أصالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبين أنها لم تعلن أو تشير الى الخبر، حتى شام نفسها كانت نشرت منذ ساعات فيديو في الستوري الخاص بها من المطبخ، وظهر أنها كانت تقوم باعداد "الكوكيز".
الصورة المتداولة لـ شام ومعتز
يذكر أن الصورة المتداولة كانت قد نشرتها شام سابقاً من احدى المناسبات، وعلقت أسفلها: "دكتورى الوسيم.. عيد حب سعيد، وعقب ذلك تفاعل الجمهور مع الصورة، متسائلين عن هوية الحبيب الجديد، وباحثين عن تفاصيل حياته، وما إذا كانت علاقتهما رسمية".
ويرجح أن يكون هناك علاقة حب بين معتز وشام ولكن لم تصل بعد إلى مرحلة الخطوبة. ومعتز هو طبيب مصري، درس الطب في جامعة عين شمس، وأصبح أخصائيا في التجميل والليزر والأمراض التناسلية، وهناك الكثير من الفروع من عيادات معتز نصير، أهمها في مدينة نصر والمهندسين والتجمع الخامس وفي الإسكندرية كذلك، فهو أحد أهم أطباء التجميل في مصر.
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