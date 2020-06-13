بيرين سات: لا خلاف مع هازال كايا واشتقت لذكرياتنا في "العشق الممنوع"

نفت النجمة التركية بيرين سات خلفها مع زميلتها هازال كايا وقالت إنها تحبّها بعد الأخبار الذي تم تداولها من قبل عدد من الصحافيين .

ووصفت بيرين سات هازال بالممثلة الجميلة التي تشتاق لذكرياتها معها أثناء تصويرهما مسلسلهما "العشق الممنوع" عام ٢٠١٠، وتابعت: "أحبها كثيرًا وحتى لو لم نلتقِ".

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أضافت بيرين: "يتحدثون عن مشاكل حدثت بيننا لم تحدث أساسًا إلا بأوهامهم.. أنا وهازال نحترم بعضنا كثيرًا".

أكملت: "لسنا مضطرتيْن أن نلتقي دائمًا، لكن هذا لا يعني أننا تعاركنا".

عن إمكان تقاسمهما عمل ما بالمستقبل عقّبت: "لا مشكلة لدي مطلقًا، فأنا أحب أداءها"