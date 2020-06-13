بالصور: حقائب شريهان التي ترتديها بأسعار خيالية

انتشرت بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لنجمة الفزازير شريهان، حيث ظهرت شريهان بحقائب باهظة الثمن، وتم الكشف من خلال الصور عنن أسعارها الخيالية المبالغ بها وقد بدأت سعر الشنطة من 100 ألف جنيه للشنطة الواحدة كما أنها قد تخطت مبلغ المليون جنيه للشنطة الواحدة. وكانت حقائبها من توقيع دار الأزياء العالمية hermes الذي تعتبر من الماركات الشهيرة التي تحرص الكثير من مشاهير العالم على ارتداء حقائبها. وآخر تغريدة لـ شريهان وجهتها للمخرج الراحل رضوان الكاشف قالت فيها: "فى ذكرى رحيل "الغائب الحاضر" أحد البشر المبدعين في حياتي .. #مخرج_مصرى عظيم .. حياً ترزق في قلبي ودعائي وفني وتاريخي وتاريخ الفن والإبداع المصري .. #رضوان_الكاشف ". Advertisements

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