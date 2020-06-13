نجوم عرب يعشقون تربية الحيوانات الأليفة

يفضل الكثير من النجوم العرب الحيوانات الأليفة لا سيما الكلاب حيث يعتبرون أنهم افضل أصدقاء نظراً لما يتمتع به الكلب من صفات الإخلاص والحب والاهتمام بصاحبه حتى أن بعضهم اختاروا امتلاك أكثر من واحد.

فالنجم هاني عادل لديه كلبين على الأقل بجانب عدد من القطط ومن محبي الكلاب أيضًا الفنانة نيللي كريم والنجمة الأردنية صبا مبارك فكل واحدة منهما لديها عشق خاص للكلاب.

أما النجمة السورية كندة علوش فلديها كلب صغير مقرب منها منذ سنوات أطلقت عليه اسم توفي، في حين اختارت النجمة غادة عبد الرازق لكلبها اسم سنووي وهو أيضًا مقرب منها كثيرًا.

في حين اختار بعض النجوم مثل مصطفى شعبان كلاب أكبر حجمًا وأكثر شراسة لتكون كلابهم المفضلة، على العكس من بعض النجمات اللاتي اخترن كلاب صغيرة ولطيفة مثل إليسا.

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تعرفوا على نجوم عرب يعشقون الكلاب وتجمعهم بهم صداقة خاصة

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