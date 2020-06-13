في زمن الحر الى أين انتقلت النجمات؟

بعد فترة الحجر المنزلي وموجة الحر التي عاشتها الدول العربية، استطاعت النجمات العرب الهروب من الضغط النفس الذي عاشته من خلال الاستمتاع والاسترخاء بالبحر.

الصور تظهر كيف قضت النجمات فترة الحر :

بعض النجمات قررن اللجوء الى البحر والإسترخاء بمائه الدافئة كالنجمة سميرة سعيد، التي نشرت صورة عبر انستقرام وهي تسبح في البحر.

النجمة أروى فضلت اللجوء الى كورنيش البحر مع كلبها للتنزه والهروب من الحجر المنزلي الذي جعلها أسيرة المنزل لفترة طويلة.

وهناك نجمات ظهرن ببشرة برونزية على البحر كالنجمة المصرية مي سليم التي نشرت صورها وهي ببشرة حمراء برونزية.

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النجمة نوال الزغبي فضلت الظهور على البحر للإسترخاء، حيث اختارت اطلالة الشورت وهي حافية القدمين.

الممثلة السورية كندة حنا ظهرت وهي ترتدي تنورة طويلة على البحر مع شعر كيرلي.

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