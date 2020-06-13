شريهان وأحلام تهنئان آمال ماهر

Jun 13, 2020
وجهت كل من النجمتين شريهان وأحلام رسالة تهنئة الى النجمة آمال ماهر، التي أحيت حفلاً مباشراً تكلل بالنجاح.
وقالت شريهان في تغريدة عبر حسابها على تويتر :”أرجوك هل من مزيد؟!! .. صوتك وفنك شافي، أنتٍ مبدعة مصرية رائعة الموهبة والإحساس والإبداع .. ربنا يحفظك ويحميك”.
كما كتبت أحلام عبر حسابها على موقع تويتر، قائلة:” صوت عظيم كعظمة مصر العظيمة آمال ماهر شكراً لأنك بيننا”.
وكانت النجمة آمال ماهر قد اطلت في حفل مباشر من أمام الأهرامات في مصر بقيادة المايسترو هاني فرحات، ليلة أمس، حيث بُثّ حصرياً عبر منصة شاهدVIP وMBC مصر”، وغنت “ماهر” مختارات من أغنياتها ومجموعة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين التي أبدعت في أدائها خلال مسيرتها الفنية.
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