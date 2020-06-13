أمل بوشوشة تخطف الأنظار مع زوجها في أحدث ظهور لهما

على الرغم من العدد القليل من الصور العائلية التي تنشرها، إلا ان الفنانة الجزائرية امل بوشوشة تستطيع أن تخطف الانظار من وقت الى آخر بصورة واحدة ان كانت مع ابنتها الوحيدة او مع زوجها الذي ظهر معها في أحدث ظهور لهما.

أطلت أمل في الصورة العاطفية وهي تقف خلف زوجها وكانت تحتضنه بطريقة رومانسية.

نذكر ان “بوشوشة” كانت قد دخلت القفص الذهبي في آب 2015 من رجل اعمال لبناني من خارج الوسط الفني يدعى وليد عواضة. وقد حضر حفل الزفاف حشد كبير من الوجوه المعروفة.

نشير أن أمل بوشوشة شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “النحات” الذي لعب بطولته النجم السوري باسل خياط. كتابة السيناريست السورية بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي سميري.