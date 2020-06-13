شمس تهاجم فئة من الرجال المتزوجين.. وهذا ما ستفعله إذا فشل ألبومها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - راهنت الفنانة شمس الكويتية على نجاح ألبومها الجديد "شيزوفرينيا" والذي سيطرح خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها ستترك الفن وتعمل "حفافة" إذا لم ينجح وتغير المعنى الأدبي للأغنية في الوطن العربي على حد قولها.

وقالت شمس في بث مباشر عبر "إنستغرام": "أنا ما راح أكون متواضعة هذا المرة في الحديث عن ألبوم شيزوفرينا.. لا من ناحية الكلمات ولا من ناحية التصوير.. هذا الألبوم سيكون نقلة للأغنية العربية ويؤكد المعنى الأدبي للأغنية".

وأضافت شمس: "أنا أراهن إذا ما نجح ألبوم شيزوفرينا وخاصة الأغنية راح اشتغل حفافة شنو بقول أنا شمس الكويتية بقول إذا ماحقق شيزوفرينيا نجاح كبير مثل ما أنا بريد راح أشتغل حفافة".

ومن ناحية أخرى، هاجمت الفنانة الكويتية الرجل المتزوج الذي يحب أخرى واصفة إياه بالكذاب، قائلة: "أنت راجل كذاب اللي يحب على زوجته ويدعي أنها مفروضة عليه لأنها بنت عمه رغم أنه مخلف منها 12 قردًا هذا راجل كذاب ومنافق إشلون ما تحبها وآخر الليل تنام معها".

وكانت الفنانة شمس الكويتية واجهت انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب حديثها عن المغربيات بأنهن ”يسحرن الرجال بجمالهن“.

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وقالت شمس في بث مباشر عبر ”سناب شات“، إن زوجها متواجد حاليًا في المغرب، ولا يستطيع العودة بسبب الأوضاع الحالية، وأنها تخشى عليه من المغربيات، واصفة إياهن بـ“الساحرات“.

وأوضحت: "المغربيات يسحرن بجمالهن، ولديهن العديد من الأمور التي تجذب الرجال.. المرأة المغربية جسمها جميل، وفنانة في الطبخ، وأكلها لذيذ جدًا، وتعتني بنظافة جسمها وبالخلطات والعطور، وتقوم بخدمة زوجها بنفسها، وليس الخادمة من تقوم بذلك“.

وأضافت: "الرجل يحب المرأة الجميلة، والتي تعرف الطبخ، وتهتم بجسدها، وبالخلطات والعطور، فيهن خفة دم فظيعة، والرجل لما تجيه امرأة خفيفة الدم، وتطبخ، وجميلة، ورائحتها حلوة، ويأكل من يدها، وتكوي له هدومه، وهذه الأمور ما يلقاها في حياته وإذا لقيها عنده سيطير 9 ساعات ويروح إلى المغربيات".