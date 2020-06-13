أحمد إبراهيم يدافع عن آمال ماهر.. ويؤكد: ما قلته غير قابل للنقاش

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافع الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم عن المطربة آمال ماهر بعد تعرضها لانتقادات كثيرة عقب حفل أون لاين أحيته أمس الجمعة بدون جمهور أمام سفح الأهرامات.

وقال إبراهيم في تصريح له عبر حسابه في فيسبوك: "اهدوا وركزوا معايا ونبي عشان النقد يبقى في محله، آمال ماهر الوحيده تقريبا اللي حفلتها كانت بث مباشر باجادتها و باخطائها الطبيعية وأي حد مكانها هتكون له اخطاء بل كوارث خصوصا مع توقف النشاط والحفلات مؤخرا وغياب الجمهور وتشجيعه ومع ذلك الحفلة كانت كويسه في وجود فرقة عظيمة".

ووجه إبراهيم نصيحة لآمال ماهر قائلا:" كنت أفضل تسجيل الحفلة زي حفلات النجوم اللي تم عرضهم مؤخرا على الشاشة او يوتيوب خلال أزمة كورونا وكانت حفلاتهم مُسجلة وتم عرضها بعد معالجة وتظبيط صوت المطربين بمؤثرات معالجة + اعادة ميكس صوت الفرقة مع صوت المطرب فتصبح زي اغاني السي دي وشبه بلا اخطاء لان الاغاني بيتم اعادتها اثناء تسجيل الحفل حال حدوث خطأ من مطرب او عازف وكانها بروفة كبيرة عكس الحفله المباشرة".

وأضاف: "ممكن تبقى كمطرب أو عازف مش سامعين بعض كويس ومضطرين تكملوا عشان البث مباشر والمشاهد قاعد في التكيف يتفرج ويحلل الاداء".

واستكمل الموزع الموسيقي: "آمال_ماهر صوت امكانياته كبيرة وسنها صغير بكرا ليها إن شاء الله فقط تغني كتير لكن تغني اللايق لصوتها مش شرط اللي يعجبها يفيدها، بالتوفيق ليها ولنجومنا كلهم لان توقف اي ممارسه ونشاط مؤذي وادينا شوفنا امبارح رونالدو قصاد الميلان في الملعب زي خالتي".

وختم إبراهيم بقوله: "المنشور غير قابل للنقاش لاني انسان ديكتاتوري".

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وتفاعل المتابعون مع منشور إبراهيم وأيد أغلبهم وجهة نظره فقال أحدهم: "طبعا كلامك صح المشكلة إن اغلب الناس مش عارفه ان حفلتها مباشر عكس حفلات الآخرين وده الفرق في كل حاجه".

وأضاف آخر: "هى امال ماهر صوت قوى بس فى مطربات بيغنوا مباشر أو حتى على الهواء فى برامج يبقى صوتهم تحفه من غير موسيقى وانا احترم المطربين اللى بيدوا للمسرح احترامه".

وتابع ثالث: "موهبة جبارة وعندها كل امكانيات مادية ومعنوية لكن مع ذلك تصر تغيب سنوات وبعد سنوات ترجع بانتاج فني ممل وضعيف على قد ما كنت بعشقها على قد ما دلوقتي مش بطيق اسمع صوتها حتى وحتى صوتها تغير وتحس فقد شوي من مساحاته، اخر انتاج محترم ليها البوم اعرف منين بعدين كل شغلها ممل".

وكانت آمال ماهر قد عبرت عن سعادتها البالغة بعد إحيائها حفلا غنائيا "أون لاين" بدون جمهور أمام سفح الأهرامات، وعقب تصدرها قائمة الأكثر رواجا على "تويتر"، مساء الجمعة.

يذكر أن الفنانة آمال ماهر كانت قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز.