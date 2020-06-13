شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يواجه الكورونا بأغنية "هتعدى" ويطرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر
وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا".
من جانب أخر وجهت نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هانى شاكر، في بيان لها، الشكر للمنتج الغنائى الكبير محسن جابر أحد رواد صناعة الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربى، على استجابته السريعة لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية بعد أن تم منع إذاعة أغنية المطرب أحمد سعد والذى يشاركه فيها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لعدم حصولهما على تصريح من النقابة، كما ان الاخير ليس عضوا بالنقابة ولا يحمل تصريحا وهو الامر الذي لا يتفق مع مواد القانون.
وتهيب النقابة أيضا بكل الشركاء القائمين على صناعة الفن والموسيقى من شركات وهيئات وقنوات فضائية اتخاذ مثل هذه المواقف أسوة حميدة والالتزام بالقانون وقواعد النظام العام للدولة المصرية حفاظا على حقوق فنانين هذا الوطن واللوائح المنظمة للعمل وايضا المساهمة في الارتقاء بمستوى الذوق العام.
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