شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا في ضهر بعض.. أحمد شامي لفريق "واما": "كبرنا سوى ونجحنا سوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد شامى على مشاركة متابعيه بصورة قديمة تجمعه مع أعضاء فرقة "واما" الغنائية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر في الصورة نادر حمدي وأحمد شامي ومحمد نور وأحمد فهمي في بداية مسيرتهم الفنية، حيث علق أحمد شامي على الصورة عبر حسابها الشخصي على انستجرام قائلا :"أخواتي اللي اتربينا مع بعض وكبرنا سوي ونجحنا سوي وكل واحد فرح لـ نجاح التاني وفي ظهر بعض".



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وشارك أحمد شامي مؤخرا في مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2020، والمسلسل معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

ويشهد المسلسل علي العديد من العلاقات ما بين ملك وزياد حيث يمر الثنائي بالعديد من المنحنيات فى علاقتهما معاً من الانفصال واتهامات بالخيانة إلي الزواج فى النهاية، وذلك بعدما أفسدت "ريهام" ايتن عامر حياتهما فى أكثر من مناسبة حتي قتلت نفسها واتهمت زياد بذلك، الأمر الذى كاد أن يستبب فى إعدامه لولا شهادة أحد الجيران ممن رأوا الواقعة ليبرأه فى النهاية.