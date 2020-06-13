شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستعيد ذكريات تصوير فيلم تفاحة بصورة من 23 عامًا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة الكبيرة ليلى علوى، ذكريات تصوير فيلمها "تفاحة"، منذ 23 عامًا، وقالت: "زي الأيام دي من ٢٣ سنة كنت بصور قصة حب "زينات" اللي كانوا بيدلعوها يقولوها "تفاحة" وبين "أبو علي"، ومن هنا جه اسم الشهرة "تفاحة"".

وقالت ليلى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر": "زي الأيام دي من ٢٣ سنة كنت بصور قصة حب "زينات" اللي كانوا بيدلعوها يقولوها "تفاحة" وبين "أبو علي"، ومن هنا جه اسم الشهرة "تفاحة" وكان أول حد سماني بيه المخرج والسيناريست الكبير رأفت الميهي اللي مش ممكن هننسى أعماله مين فيكم لسه ما شافش الفيلم؟".



ليلى علوى



ليلى علوى

وفى سياق آخر شاركت الفنانة ليلى علوي، بصورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ظهرت فيها مع الفنان محمد هنيدي من فيلم حلق حوش الذي تم إنتاجه في عام 1997م.

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