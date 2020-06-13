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شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستعيد ذكريات تصوير فيلم تفاحة بصورة من 23 عامًا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة الكبيرة ليلى علوى، ذكريات تصوير فيلمها "تفاحة"، منذ 23 عامًا، وقالت: "زي الأيام دي من ٢٣ سنة كنت بصور قصة حب "زينات" اللي كانوا بيدلعوها يقولوها "تفاحة" وبين "أبو علي"، ومن هنا جه اسم الشهرة "تفاحة"".
وقالت ليلى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر": "زي الأيام دي من ٢٣ سنة كنت بصور قصة حب "زينات" اللي كانوا بيدلعوها يقولوها "تفاحة" وبين "أبو علي"، ومن هنا جه اسم الشهرة "تفاحة" وكان أول حد سماني بيه المخرج والسيناريست الكبير رأفت الميهي اللي مش ممكن هننسى أعماله مين فيكم لسه ما شافش الفيلم؟".
ليلى علوى
ليلى علوى
وفى سياق آخر شاركت الفنانة ليلى علوي، بصورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ظهرت فيها مع الفنان محمد هنيدي من فيلم حلق حوش الذي تم إنتاجه في عام 1997م.
وعلقت الفنانة ليلى علوي على الصورة التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من متابعيها على إنستجرام قائلة: "بتفكر في اللي أنا بفكر فيه يا فرج؟.. كلنا نفسنا في صاحب يفهمنا من غير ما نتكلم... فرج وشادية من فيلم حلق حوش".
وفيلم حلق حوش إنتاج عام 1997، وبطولة ليلى علوى، محمد هنيدى، علاء ولى الدين، إخراج محمد عبد العزيز، حيث تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى ساخر حول مجموعة من الأصدقاء، يعيشون على سطح إحدى العمارات المطلة على سينما صيفية، يتابعون باستمرار أفلامها، وبعد فشلهم فى رحلة البحث عن عمل شريف، يقومون بتشكيل فريق عصابى لسرقة أحد البنوك الصغيرة، ولكن الشرطة تبدأ فى مطاردتهم.
وفي وقت سابق، طالبت الفنانة ليلى علوى جمهورها، بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوى، على خلفية دخولها العناية المركزة بعد تطور حالتها إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
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