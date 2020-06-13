شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفي يستعيد ذكريات الطفولة مازحا: زمان وأنا صغير كنت بحلم أبقى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان محمد لطفي ذكرياته أثناء الطفولة وخلال فترة الشباب من خلال نشر صورة مجمعة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقا على الصورة قائلا :" زمان وأنا صغير كنت بحلم ابقي كبير ".

وشارك الفنان محمد لطفى في مارثون دراما رمضان الماضى من خلال شخصية "المحروقى" بمسلسل النهاية، وهي الشخصية التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور ومشاهدي المسلسل، خاصة أنها استلزمت تحضيرًا كبيرًا ظهر علي اللوك الخاص بها أثناء عرض المسلسل.

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وكان الفنان محمد لطفى قد نشر عبر حسابه علي موقع إنستجرام صورة تم رسمها له من مسلسل "النهاية" الذى يشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم، من خلال شخصية "المحروق"، وعلق علي الصورة بكتابة: "أنا بشكر الفنان اللي رسم الصورة دي أنا معرفش اسمه لكن له مني كل التحية والتقدير".

وفورنشر الصورة توالت التعليقات عليه من جانب متابعيه ومحبيه ممن حرصوا علي تهنئته علي الدور الذى يلعبه خلال أحداث المسلسل، والذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف ومن إنتاج شركة سينرجي.

كما نشر الفنان محمد لطفي صورة يسترجع بها ذكرياته وقت انضمامه للمنتخب العسكرى للملاكمة عام ٨٦، وهى الصورة التى جمعته بلاعبي المنتخب العسكرى للملاكمة والمدير الفنى، وعلق عليها: منتخب مصر للملاكمة عام ١٩٨٦عميد توفيق مظهر مصطفي القليني جلال الجندى محمد لطفي.