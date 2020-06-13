شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شريهان توجه رسالة لآمال ماهر: صوتك وفنك شافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة الكبيرة شريهان، رسالة للفنانة آمال ماهر، ووصفت فنها بأنه شافى

وقالت شريهان فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"أرجوكي هل من مزيد؟!! .. صوتك وفنك شافى، أنتٍ مبدعة مصرية رائعة الموهبة والإحساس والإبداع .. ربنا يحفظك ويحميكى".



شريهان

وفى سياق آخر حرصت النجمة الكبيرة شريهان، على توجيه رسالة شكر للمصور كريم نور، عبر حسابها على تويتر، حيث غردت قائلة: تستحق كل الحب والشكر والتقدير، تستحق كل الدعم لكل ما تقدمه من تحضير و تعب ومسؤولية للنجم الفنان والفن، تستحق النجاح لما تقدمه بمنتهي الضمير والحب .. تستحق أنت تكون كريم نور لا يوجد واجب أكثر إلحاحًا من واجب إعادة الشكر".

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ورد كريم نورعلى رسالة النجمة شريهان، قائلا:"كلامك وسام على صدري و شهادة وأغلى أوسكار ممكن أحصل عليه، الحقيقة مش لاقي كلام يكفيكي، يا أغلى شريهان دمت المثل والقدوة والسند دمت أيقونتنا"

يذكرأن النجمة شريهان كانت تستعد للعرض المسرحى "كوكو شانيل"قبل انتشار فيروس كورونا ، الذى تعود من خلاله مرة أخرى للأضواء بعد غياب 30 عامًا بعد أخر ظهور لها فى مسرحية "شارع محمد على" آواخر ثمانينيات القرن الماضى، وشارك فى بطولتها الفنان الراحل فريد شوقي، وهشام سليم ووحيد سيف، والمنتصر بالله، مسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى وإنتاج العدل جروب.

وأثارت الفنانة شريهان القلق لدي جمهورها ، حيث نشرت عبر صفحتها علي موقع "تويتر" تدوينه حيث كتبت:"أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" لترد عليها الفنانة أحلام وتكتب: " سلامتك يا غالية ".

وأنهالت عليها التعليقات للاطمئنان عليها، وردت شريهان قائلة:" قلقي ودعائي عليكم ولكم جميعا..( كل العالمين) وليس لنفسي، حماكم ربي ورعاكم وحفظكم من كل مكروه وشر وأي أذي".