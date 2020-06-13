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خالد الصاوي يحذر الغرباء من الاتصال به ويهدد بالبلوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرالنجم خالد الصاوى، من الأرقام المجهولة التى تتصل عليه وتريد التواصل معه، لافتا أنه  لن يرد و يقوم بعمل بلوك للرقم.

 

وكتب خالد الصاوى عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" للغرباء غير متاح للتعارف والدردشة على واتس، لا أرد على رقم مجهول، او بدون رقم،والزن من رقم مجهول=بلوك للتواصل على الميل ".

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يشار إلى أن خالد الصاوى شارك فى السباق الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "ليالينا 80" مع عدد كبير من النجوم، والذى عرض حصرياً على شاشة الـcbc، وتألق فى دور الأخ الأكبر للنجم إياد نصار "هشام"، والذى يدعى "جلال أرسطو"، فهو فيلسوف المسلسل، حيث لفت أنظار المشاهدين له منذ عرض الحلقة الأولى.

واستطاع خالد الصاوى المزج بين أكثر من شخصية فى نفس واحد بسلاسة وصدق لذلك دخل قلب المشاهد منذ اللحظة الأولى، وهو يرقص مع زوجته "نورهان"، وبعدها يظهر عليه ملامح الهوس والجنون فهو السهل الممتنع في أدائه لشخصيه "جلال أرسطو".

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.‏

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