شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز وابنتها سورى فى نيويورك بعد بقائهما لأشهر بعيدا عن عدسات المصورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاتي هولمز قررت أن تكسر ملل فترة الحجر المنزلى التي عاشتها بسبب انتشار فيروس كورونا " covid-19 " الذي يهدد العالم .



كاتي هولمز

والتقطت عدسات "البابارتزي" عدة صور لكاتى هولمز البالغة من العمر ( 41 عام ) و هي تتجول بصحبة ابنتها سوري كروز في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، و كانت كل منهما تتناول القهوة المثلجة ، ولم تنس كل منهما ارتداء " القناع الطبي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا ، و كان ظهور كاتي و أبنتها معا لأول مرة بعد أشهر لم تظهرا خلالها معا .



كاتي هولمز و ابنتها

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يذكر أن كاتي هولمز بدأت مسيرتها الفنية عام 1997 ،و قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين السينمائية و التليفزيونية، و من أبرزها : " Teaching Mrs. Tingle " و " Wonder Boys " و " Phone Booth " و " Eli Stone " و " The Kennedys " و " Woman in Gold " و " Touched with Fire " و " Ray Donovan " و " Logan Lucky " ، وغيرها .



كاتي هولمز (2)



كاتي هولمز و ابنتها (3)