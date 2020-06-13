- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز وابنتها سورى فى نيويورك بعد بقائهما لأشهر بعيدا عن عدسات المصورين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاتي هولمز قررت أن تكسر ملل فترة الحجر المنزلى التي عاشتها بسبب انتشار فيروس كورونا " covid-19 " الذي يهدد العالم .
كاتي هولمز
والتقطت عدسات "البابارتزي" عدة صور لكاتى هولمز البالغة من العمر ( 41 عام ) و هي تتجول بصحبة ابنتها سوري كروز في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، و كانت كل منهما تتناول القهوة المثلجة ، ولم تنس كل منهما ارتداء " القناع الطبي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا ، و كان ظهور كاتي و أبنتها معا لأول مرة بعد أشهر لم تظهرا خلالها معا .
كاتي هولمز و ابنتها
يذكر أن كاتي هولمز بدأت مسيرتها الفنية عام 1997 ،و قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين السينمائية و التليفزيونية، و من أبرزها : " Teaching Mrs. Tingle " و " Wonder Boys " و " Phone Booth " و " Eli Stone " و " The Kennedys " و " Woman in Gold " و " Touched with Fire " و " Ray Donovan " و " Logan Lucky " ، وغيرها .
كاتي هولمز (2)
كاتي هولمز و ابنتها (3)
كاتي هولمز و ابنتها (4)
كانت هذه تفاصيل خبر كاتى هولمز وابنتها سورى فى نيويورك بعد بقائهما لأشهر بعيدا عن عدسات المصورين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.