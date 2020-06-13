شكرا لقرائتكم خبر عن يوم العيلة.. ظهور جديد للفنانة سمية الألفى مع ابنها أحمد الفيشاوى وزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الفيشاوى، جمهوره جانب من اللحظات العائلية التى يقضيها مع والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفى، حيث يلتقى أحمد والدته فى جلسة أسرية يوم الجمعة من كل أسبوع، والتى تمثل عادة عائلية اعتاد عليها من والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوى.

نشر النجم أحمد الفيشاوى، صوره العائلية عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتى جلس فى إحداها بجوار والدته سمية الألفى، بينما ظهرت زوجته ندى الكامل، فى صورة أخرى وهى تحمل صورة قديمة لوالدته، وكتب أحمد فى تعليقه على الصور، "عن الليلة الماضية عزيزتى ماما".

وكان قد شارك النجم أحمد الفيشاوى، جمهوره، الأسبوع الماضى، صورتين مع والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفى، حيث نشر عبر حسابه الخاص على انستجرام، صورتين مع والدته من منزلها، وعلق عليهما، "أبويا الله يرحمه كان مِعودنا إن يوم الجمعه يوم ماما المقدس.. جمعة مباركه".

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يأتى هذا فيما، حددت محكمة جنح مستأنف الدقى جلسة 15 يوليو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوى على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا"، وكانت محكمة جنح الدقى، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

وكان شعبان سعيد المحامي، قال أن الفنان أحمد الفيشاوى وقع على أوراق تفيد موافقته على سفر ابنته لينا للخارج، وهو من اختار المدرسة التى تدرس بها بلندن، وأنه أعطى" الحناوى "حق الوﻻية التعليمية بلندن، وأقر فى دعوى بثبوت حضانتها لـ"لينا"، ثم تخلى عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة، فيما قالت "ثناء لحظى" محامية الفيشاوى، أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.