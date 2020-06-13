شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعرض التون جون لخسائر مالية ضخمة بعد انتشار الفيروس كورونا؟اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يعيش التون جون فترة صعبة بعد تعرضه للكثير من الخسائر المالية بسبب إلغاء جولته الغنائية بعد انتشار الفيروس كورونا؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية وهو ما آثار الجدل بشكل واضح بين المعنيين بالموسيقي و الغناء حول العلم و هو الأمرالذي نفاه تماما موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم ، حيث أكد الموقع أنه لم يتم الغاء جولة التون جون الغنائية كما يتردد لكن تم تأجيلها .

وأشار موقع " جوسيب كوب " أن هذه الفترة التي ينتشر فيها فيروس كورونا لم فرصة للربح لأي شخص، ولكن الإيحاء بأن جون على حافة الخراب المالي ليس صحيحا.

بدأت الشائعة بنشر موقع " نيو ايديا " قصة تدعي أن مغني "Rocket Man" خسر مؤخرا مبلغ ضخم وصل الي 110 مليون دولار أسترالي وذلك بعد أن اضطر التون جون إلى إلغاء جولته الغنائية، ووفقا لمصدر لكم يكشف عن اسمه أكد للموقع إن جولة التون جون الغنائية "لا يغطيها التأمين" و هو ما سيؤثر عليه بشكل مباشر لاحقا، ويزعم المصدر أن جون اضطر إلى تسريح بعض موظفيه الذين كانوا يعملن بدوام كامل.

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و أشار المصدر قائلا : "لم يتوقع أحد الذي نمر به الآن ، ففي الحقيقة كان من المفترض أن تحقق هذه الجولة ما يقرب من 60 مليون جنيه إسترليني ، واختفت تلك الإيرادات بين يوم و ليلة ، كما أكد التقرير المنشور أن جون و اسرته تركوا منزلهم في لوس أنجلوس للعودة إلى لندن وسط جائحة فيروس كورونا.