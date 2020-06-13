شكرا لقرائتكم خبر عن دي كلها شنط .. الفنان عمرو يوسف يسترجع ذكرياته مع السفر: بحب أسافر خفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان عمرو يوسف ذكرياته مع السفر قبل تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ظهر فيها واقفها إلى جانب العديد من حقائب السفر، معلقا عليها قائلا :"ودي كلها شنط حضرتك؟ - آه - أنا بحب أسافر خفيف.. ذكريااات السفر الجميل ؟".

وكانت أخر أعمال عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" مع أحمد عز، وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.