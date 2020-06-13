شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تستشهد بأبيات نزار قبانى للتعليق على أحداث لبنان: أعيدوه كما كان جميلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة نانسى عجرم، عن حزنها من الأعمال التخريبية التي شهدتها لبنان أمس خلال التظاهرات بأبيات الشاعر الكبير نزار قبانى في ظل استمرار المظاهرات والمسيرات الغاضبة في لبنان احتجاجا على انهيار العملة الليرة، والتدهور الذى طال مختلف الأحوال المعيشية.

الفنانة نانسى عجرم، كتبت عبر حسابها بموقع انستجرام: "آه يا عشّاق بيروت القدامى.. هل وجدتم بعد بيروت البديلا؟.. إن يَمتْ لبنان مُتُّم معه.. كُلُّ من يقتله كان القتيلا..كُلُّ قبح فيه قبح فيكُمُ.. فأعيدوه كما كان جميلا- نزار قباني".

وواصل المتظاهرون اللبنانيون الغاضبون، الجمعة، احتجاجاتهم على انهيار العملة الوطنية "الليرة اللبنانية" أمام الدولار الأمريكى والتدهور المتسارع الذى طال مختلف الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية وتسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات، فيما أشارت فضائية "الحدث" إلى استمرار أعمال تحطيم محال وإشعار النيران في بيروت.



نانسى عجرم عبر تويتر

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن عددا من المحتجين في طرابلس حاولوا السيطرة على شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية قرب سراي طرابلس، ما دفع الجيش إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع والتصدي للمحتجين ومنعهم من السيطرة على الشاحنتين إثر ذلك قام عدد من الشبان برشق سراي طرابلس بالحجارة.