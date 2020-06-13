مي حريري تساند هيفاء وهبي بعد تعرضها للنصب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة اللبنانية مي حريري، مساندتها لمواطنتها الفنانة هيفاء وهبي، بعد تعرض الأخيرة للنصب على يد مدير أعمالها محمد الوزيري.

مي حريري، قالت في لقاء لها عبر قناة “atv live” الكويتية: “أنا غاضبة كثيرا لما تعرضت له هيفاء وهبي على يد مدير أعمالها وفوجئت بأنها تركت محمد الوزيري يتمادى في أفعاله ويحصل على أموالها ومجوهراتها”.

وأضافت: “أتصور أن ما حدث معها مبالغ فيه، وكان من الضروري أن تتخذ موقفا قويا وكنت متعاطفة معها كثيرا، وأنا أشعر بهيفاء كامرأة تعرضت لغدر.. وأنه رجل نصب عليها.. وأرى أنه لا يستحق لقب رجل لأن الرجولة هي مواقف وعطاء وحنان”.

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من ناحية أخرى قررت المحكمة تأجيل النظر في دعوى الزواج المقدمة من المنتج محمد وزيري لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وصدر القرار بتأجيل الدعوى القضائية لجلسة 16 يونيو الجاري، ليتم فيها الإعلان بقرار المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق المقدمة من الطرفين.

وكان محمد وزيري، قد أقام دعوى قضائية لإثبات زواجه من الفنانة هيفاء وهبي، وتقدم بها في نيابة قصر النيل، يوم 16 مايو، وتحددت أولى جلساتها يوم 2 يونيو.

محمد وزيري، قال إن هذه الدعوى هي أول خطوة ليرد على كل من قال إنه كان مدير أعمالها، موضحا أن هذا لم يحدث على الإطلاق ولم يعمل معها أو يتلقى أي أجر منها، وكان يساعدها بصفته زوجها وليس مدير أعمالها.